NU.nl is op zoek naar parttime sportredacteuren voor nieuws- en liveblogdiensten doordeweeks en in het weekend.

Is jouw schrijfvaardigheid uitstekend en wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste sportnieuws? Heb jij (bij voorkeur) een afgeronde opleiding journalistiek en kennis van veel verschillende sporten? Dan horen we graag van je.

Het is belangrijk dat je snel en secuur kunt werken en niet bang bent voor de 'constante' deadline van de grootste nieuwssite van Nederland. Ervaring met online sportjournalistiek is een pré; je kent in ieder geval de weg op internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder.

Tijdens je diensten schrijf je in eerste instantie vooral (korte) nieuwsberichten voor de NUsport-app en liveblogs op NU.nl. Later kan het zijn dat je nieuwsdiensten voor het sportkatern van NU.nl gaat draaien, waarbij je ook zelf nieuws maakt, achtergrondstukken schrijft en interviews doet.

Het gaat om gemiddeld acht tot twintig uur per week, op wisselende werktijden; overdag, 's avonds en in het weekend. Ruime beschikbaarheid in het weekend is een must, net als (extra) beschikbaarheid tijdens de grote sportevenementen.

Alle diensten worden uitgevoerd vanaf onze redactie in Hoofddorp, pal naast het treinstation. Je werkt op basis van een uurtarief via de payrolldienst Tentoo.

Interesse? Stuur dan uiterlijk 19 juli je motivatie (graag in de body van de mail) en cv naar chef redactie Daan Smink en sportcoördinator Rypke Bakker: daan@nu.nl en rypke.bakker@nu.nl, met als onderwerp Freelancer sportredactie.