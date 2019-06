NU.nl is op zoek naar freelance redacteuren (op payrollbasis) die vanuit huis in de vroege uurtjes en late avonden het entertainmentnieuws willen verslaan.

Wat houdt de functie in?

Als entertainmentredacteur ben je verantwoordelijk voor de nieuwsstroom op het entertainmentkatern van NU.nl. Je speurt naar nieuws bij persbureaus, online en op sociale media, je kijkt relevante televisieprogramma's en schrijft nieuwsberichten.

Je werkt vanuit huis in de vroege ochtend (van 5.00 uur tot 10.00 uur) of in de late avond (van 21.00 uur tot 1.00 uur). Daarnaast werk je eens in de twee of drie weken een weekenddienst op de redactie in Hoofddorp en zo nu en dan doordeweeks.

Op de redactie in Hoofddorp schrijf je naast nieuwsberichten ook relevante achtergrondverhalen, profielen en andere creatieve stukken over bekende mensen of trends in de entertainmentwereld. Je zoekt boeiende video's en mooie foto's voor slideshows.

We zoeken iemand die...

zelfstandig goed uit de voeten kan

gevoel heeft voor wat nieuws is en de drive heeft dit als eerste te brengen

uitstekend kan schrijven, waarbij snelheid en nauwkeurigheid hand in hand gaan

initiatief toont en zelf achter nieuws aan gaat

de weg kent op sociale media

creatief en enthousiasmerend is, zowel op inhoud als naar collega's

gestructureerd, stressbestendig, zelfstandig en flexibel is

ambitieus en gedreven, communicatief sterk en een teamspeler is

Je hebt...

een journalistieke achtergrond

aantoonbare ervaring met journalistiek, liefst bij een online nieuwsmedium

dol is op entertainmentnieuws

affiniteit met nieuws in brede zin

Wat bieden wij?

Een uitdagende, veelzijdige en leerzame werkplek bij een ambitieuze, keihardwerkende en gezellige redactie

Een marktconform uurtarief, betaling via payroll

Interesse?

Stuur je motivatie (graag in de body van je mail) en cv vóór 7 juli naar chef redactie Laura Cuppen (Laura@NU.nl) en coördinator Lara Zevenberg (Lara@NU.nl) met als onderwerp: freelance redacteur entertainment.