Voor een nieuw jongerenmerk op Instagram zoekt NU.nl meerdere junior redacteuren die twee à drie dagen per week, ook in het weekend, beschikbaar zijn. Factureren gaat via payrollbedrijf Tentoo.

Wat is het nieuwe merk?

Het nieuwe jongerenmerk van NU.nl richt zich in eerste instantie volledig op Instagram. Met deze pagina willen we Nederlandse scholieren van twaalf tot en met achttien jaar aanspreken. Het gaat om een zustermerk van NU.nl, maar wel met een eigen toon, vormgeving en nieuwsselectie.

Op de Instagram-pagina zullen wij het belangrijkste nieuws vermelden en uitleggen, zowel in de feed als via Stories. Interactie is een belangrijk onderdeel van het nieuwe merk.

Wat zoeken we?

Voor deze nieuwe pagina zijn we op zoek naar enthousiaste en jonge redacteuren (18 tot 25 jaar) die affiniteit met de doelgroep hebben. Je bent zelf actief op Instagram en het platform heeft voor jou geen geheimen.

Verder ben je creatief, wil je veel leren en heb je een goed taalgevoel. Ook neem je initiatief, kom je met nieuwe ideeën en denk je mee over hoe het nieuwe merk zich verder kan ontwikkelen.

Affiniteit met nieuws, journalistiek en/of media - in de vorm van werkervaring, een opleiding of op een andere manier - is welkom. Redactionele ervaring is geen verplichting. Ervaring met Photoshop en Premiere Pro is een pré.

Wat bieden we?

Je komt terecht op de jonge en gezellige redactie van de grootste nieuwssite van Nederland. Je krijgt de kans veel te leren van de journalisten bij NU.nl en kunt je stempel drukken op het nieuwe merk. Je hebt de mogelijkheid vanaf het begin betrokken te zijn bij het opzetten en de ontwikkeling van deze nieuwe pagina.

De diensten die je in gaat vullen zijn zowel doordeweeks als in het weekend en je werkt altijd vanaf de redactie in Hoofddorp.

Interesse? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 7 juli naar colin@nu.nl.