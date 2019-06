Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde student(e) die op zoek is naar een leerzame stage bij het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland? Lees dan verder, want NU.nl is op zoek naar een Stagiair(e) Marketing.

Over NU.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland, met dagelijks meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. Maandelijks zijn er maar liefst 7 miljoen Nederlanders die NU.nl gebruiken. De website en de apps zijn overzichtelijk, betrouwbaar, snel en met 90% direct verkeer bij uitstek de bron die mensen checken om weer volledig op de hoogte van het nieuws te zijn. NU.nl biedt een mix van serieus en licht nieuws voor alles wat je moet en wilt weten.

Over de stage

Het informele team waarin je komt te werken is verantwoordelijk voor alle marketing van NU.nl, het bewaken van het sterke merk, en het ontwikkelen en onderhouden van de relatie met de gebruiker. In het team zul jij aan de slag gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van marketingcampagnes, activaties, invulling van (online) marketing kanalen, ontwikkeling van ons merk, en organiseren van events.

Op het gebied van Marketing kun je als stagiair bij NU.nl impact hebben, en op alle projecten écht meewerken. Daarnaast zul je ook volop mogelijkheden hebben om op andere vakgebieden te leren en mee te denken, zoals commercie, development en productmanagement.

In het kort zijn dit jouw taken:

Meedenken en vormgeven van marketing campagnes & activaties

Invulling geven aan en onderhouden van (online) marketing kanalen

Het versterken van de betrokkenheid van de gebruikers met NU.nl

Je denkt mee over de ontwikkeling van (het merk) NU.nl

Wij vragen:

HBO/WO student (studierichting: marketing of commercie)

Sterke communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands als Engels)

Affiniteit met nieuws

Beschikbaar voor een periode van minimaal vijf maanden (met als startdatum september 2019, overleg mogelijk)

Wij bieden:

Een goede stagevergoeding

Een plek waar je veel kunt leren, waar veel ruimte is voor eigen initiatief en waar je veel verantwoordelijkheid hebt

Contact met verschillende takken van de organisatie (redactie, productmanagement, development, sales)

Ambitieuze, behulpzame en enthousiaste collega’s (met wie je regelmatig een potje tafelvoetbal/tafeltennis speelt)

Een stageplek voor 40 uur per week voor minimaal vijf maanden

Sollicitatie

Leg jij de lat hoog en wil je graag werken bij de grootste nieuwssite van Nederland? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Ruben van Noorloos, Marketing Manager NU.nl, naar: contact@nu.nl. Voor vragen of meer informatie kun je telefonisch contact opnemen door te bellen naar 0617244120.