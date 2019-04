Voor de redactie van NUjij zijn we per april op zoek naar een freelance redacteur voor ongeveer vijftien tot twintig uur (verdeeld over twee à drie diensten) in de week. Factureren zal plaatsvinden via payrolldienst Tentoo.

De redactie van NUjij is in de basis verantwoordelijk voor het modereren van reacties onder artikelen en het bijhouden van lezersbijdragen die binnenkomen via de site en apps.

Wat ga je doen?

Het modereren gaat een stuk verder dan alleen reacties goed- of afkeuren. NUjij is de plek waar we in contact staan met onze lezers en dus onze afwegingen en werkwijze kunnen uitleggen. Bovendien stellen lezers vaak goede vragen die voor verbetering aan of uitbreiding van artikelen zorgen.

Ook met de lezersbijdragen verrijk je artikelen, bijvoorbeeld met foto's en video's of extra informatie. Als redacteur zul je tijdens diensten verantwoordelijk zijn voor alle bovenstaande werkzaamheden. Je zult in deze functie geen volledige artikelen schrijven.

Wat zoeken wij?

We zoeken iemand die flexibel inzetbaar is. Zowel doordeweeks, in het weekend en zowel 's avonds als overdag. Alle diensten zijn op onze redactie in Hoofddorp. Jij kunt snel en secuur werken, bent stressbestendig, hebt een achtergrond of interesse in de journalistiek, begrijpt de nuances van ingewikkelde nieuwsverhalen en neemt graag initiatief. Ook heb je ervaring met of aantoonbare interesse in online media.

Wij bieden jou een plek op een jonge en dynamische redactie waar je met open armen ontvangen wordt. Je komt terecht bij de grootste nieuwssite van Nederland waar je veel nieuwe dingen kunt leren.

De redactie van NUjij bestaat uit een chef, twee vaste redacteuren en een groep van vijf freelance redacteuren.

Interesse in deze freelance baan? Mail dan jouw motivatie en cv uiterlijk 19 april naar colin@nu.nl met het onderwerp Vacature NUjij.