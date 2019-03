NU.nl zoekt per 1 april een fulltime redacteur voor de redactie Algemeen (binnenland, buitenland en politiek).

Wat houdt de functie (40 uur per week) in?

De redacteur Algemeen is verantwoordelijk voor de nieuwsstroom, kan razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien. Hij/zij maakt zelf nieuws, bewaart het overzicht en anticipeert op de nieuwsagenda.



Je werkt op onze algemene redactie met een chef, meerdere samenstellers, een aantal vaste redacteuren en diverse freelancers. De functie is in de basis een bureaufunctie, maar er is ruimte om op pad te gaan.



Je werkt in een wisselend rooster, met diensten tussen 06.30 en 00.00 uur, doordeweeks en in het weekend.

We zoeken iemand die..

communicatief sterk en een teamspeler is;

snel en foutloos werkt;

stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven is;

in staat is dagelijks met ideeën te komen rondom nieuws en follow-ups;

multidisciplinair kan werken (tekst, video, podcast).

Je hebt..

minimaal hbo-denk- en werkniveau met journalistieke ervaring;

kennis van online journalistiek, het werken op een nieuwsredactie;

het liefst al ervaring als nieuwsredacteur bij een vergelijkbare titel;

interesse in grote recente nieuwsontwikkelingen;

aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

We bieden..

een uitdagende baan op de leukste redactie van Nederland;

veel jonge en enthousiaste collega's;

een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

de mogelijkheid om door te groeien;

een functie die valt onder schaal 5 van de cao DJ;

een voetbal- en pingpongtafel.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We zien jouw cv en motivatie graag tegemoet vóór 21 maart 2019.

Mail naar: Lindsay Mossink, chef redactie Algemeen en Economie: lindsay@nu.nl. Het sollicitatieproces bestaat uit meerdere gesprekken en een proefopdracht.