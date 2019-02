NU.nl is ter versterking van de nieuwsredactie per direct op zoek naar meerdere flexibele nachtredacteuren (via payroll).

Als nachtredacteur werk je om de twintig dagen vijf nachten aaneengesloten vanuit huis. Je houdt de site actueel, zorgt voor aanvulling en verrijking van de berichten en houdt alle nieuwsbronnen nauwlettend in de gaten. In de nacht werk je voor alle nieuwskaternen van NU.nl.



Ook ben je verantwoordelijk voor het schrijven, samenstellen en versturen van onze ochtendnieuwsbrief.

Naast de nachtdiensten ben je ook meerdere keren per week beschikbaar voor ochtend-, dag- en/of avonddiensten vanaf de redactie in Hoofddorp. Flexibele beschikbaarheid is noodzakelijk. Ook heb je geen moeite met werken tijdens feestdagen.

We zoeken iemand met een journalistieke opleiding en goede neus voor nieuws, die snel en accuraat kan werken en niet bang is voor de 'constante deadline' van NU.nl. Ervaring in de internetjournalistiek is een pré; je kent in ieder geval de weg op internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder.

Je bent beschikbaar om in maart ingewerkt te worden op de redactie (op werkdagen) en kunt vanaf april gaan meedraaien in het nachtrooster.

De redactie van NU.nl bestaat uit een enthousiast team dat nauw samenwerkt om altijd de eerste te zijn met het laatste nieuws.



Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.



Interesse? Stuur dan uiterlijk 3 maart motivatie (in body van de mail) en cv naar Lindsay Mossink, chef redactie Algemeen, Economie en Regio van NU.nl: lindsay@nu.nl - o.v.v. Freelance nachtredacteur