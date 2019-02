NU.nl zoekt een enthousiaste stagiair voor de politieke redactie. We begeleiden je bij het opdoen van kennis over politieke verslaggeving en het werken met de 'constante deadline' van NU.nl.

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland met dagelijks meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. De website en de apps zijn overzichtelijk, betrouwbaar, snel en met 90 procent direct verkeer bij uitstek de bron die mensen checken om weer volledig op de hoogte van het nieuws te zijn.

Wat houdt de stage (40 uur per week) in?

Onze twee politiek redacteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsstroom op NU.nl/politiek. Je gaat met hen aan het werk in Den Haag om ervoor te zorgen dat het laatste politieke nieuws als eerste op NU.nl verschijnt. Ook krijg je de kans aan te sluiten bij interviews, nieuws te duiden en debatten bij te wonen/te verslaan. Tot slot maak je de Provinciale Statenverkiezingen mee, waar je een belangrijke bijdrage aan zult leveren.

Je hebt/bent:



- goed op de hoogte van het laatste nieuws;

- kennis van politiek;

- je kan het politieke nieuws op een begrijpelijke manier vertalen naar een groot publiek;

- iemand die snel en accuraat kan werken;

- communicatief sterk;

- een neus voor nieuws en de motivatie om altijd de eerste te zijn;

- niet bang voor de constante deadline van NU.nl.

Wat bieden wij?

Een uitdagende, veelzijdige en leerzame stageperiode bij een ambitieuze, keihard werkende maar ook gezellige redactie. Onze redactie is gevestigd in Hoofddorp. In Den Haag heeft NU.nl een eigen kantoortje. Je werkt op maandag op de algemene redactie in Hoofddorp en de rest van de week in Den Haag. De werktijden laten zich niet voorspellen. Ruime flexibiliteit is dan ook noodzakelijk.

Interesse?

Stuur dan voor 26 februari motivatie (in body van de mail) en CV naar Lindsay Mossink, chef redactie NU.nl, lindsay@nu.nl, ovv Stage Politiek NU.nl. We moedigen het aan recent journalistiek werk toe te voegen aan je mail.