Vind jij de insights die het verschil maken? NU.nl is ter versterking van ons team per direct op zoek naar een Junior analist.

NU.nl wordt dagelijks door meer dan 2 miljoen mensen bezocht. Wil jij werken met de gouden berg aan data die dit miljoenenpubliek genereert? Mooi! Wij zoeken namelijk een analist. Vind jij de insights die het verschil maken?

Als analist bij NU.nl geef je inzicht in het gebruik van zowel de website als de mobiele apps. Je volgt bezoekers over de site en app en brengt hun gedrag in kaart. Je onderzoekt of nieuwe productfeatures het beoogde gebruik en gedrag tot gevolg hebben en rapporteert je bevindingen aan de productmanagers. Je brengt het leesgedrag van onze bezoekers in kaart over de verschillende platformen en helpt bij het vormen van KPI’s die los van de dagelijkse nieuwsgebeurtenissen ‘actionable insights’ leveren.

Als analist werk je nauw samen met het team bestaande uit een businessanalist en data-analist. Samen zorgen we er dagelijks voor dat alle teams van de juiste input worden voorzien vanuit diverse tools (Google Analytics, Sanoma Analytics Collector, NOBO, Qlikview, etc). We dagen elkaar uit, helpen en verbeteren waar het kan. Je krijgt veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte om jouw eigen ideeën naar voren te brengen.

Dit is wat we van je vragen:

HBO/WO denk- en werkniveau

Minimaal 1 jaar ervaring als analist

Je hebt aantoonbaar analytisch inzicht

Je hebt kennis van online marketing, performancemarketing, webstatistieken

Uitstekende geschreven en verbale communicatieve vaardigheden, in staat om complexe data op een simpel en eenvoudig te begrijpen wijze vorm te geven;

Je werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd met een resultaatgerichte instelling

Je bent creatief, zelfstandig, flexibel en stressbestendig

Kennis van en ervaring met relationele databases/Qlikview/SQL is een pre

Ervaring met scrum is een pre

Dit is wat we je bieden:

Een baan bij een van de grootste digitale merken van Nederland, dat maandelijks bijna de helft van de Nederlandse bevolking bereikt

Een uitdagende, jonge en gezellige werkomgeving waar je veel kunt leren en waar ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit

Een veelzijdige functie waarbij je samenwerkt met verschillende teams binnen NU.nl (o.a. IT, Product, Marketing & Redactie)

26 vrije dagen en een persoonlijk keuzebudget

Een laptop

Een passend salaris

Over NU.nl & onze cultuur

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl ruim 7 miljoen Nederlanders. Het NU.nl team werkt elke dag intensief samen om NU.nl voor de gebruiker te verbeteren. De verschillende afdelingen dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl-team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

Ons doel is om niet alleen de belangrijkste bron van nieuws te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat dit nieuws op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. We leggen de lat hoog met betrekking tot innovatie, stimuleren multidisciplinair werk en steken onze trots om de grootste speler te zijn in de markt niet onder stoelen of banken.

We werken in een zeer open werkomgeving. De redactie, het productmanagementteam, sales en IT werken zij aan zij. Iedereen wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, mee te denken en initiatief te tonen om de verschillende producten van NU.nl elke dag beter te maken. We houden de kwaliteit van ons werk dan ook goed in de gaten, zijn continu op zoek naar verbeteringen en kennis wordt nadrukkelijk gedeeld.

De sfeer op de vloer is zeer informeel. We organiseren één keer per twee maanden een borrel en plannen daaromheen geregeld andere uitjes. We houden ervan om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen, volgen trends op de voet en delen wat we hebben gedaan en bereikt, omdat we daar trots op zijn.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en wil je continu bezig zijn om jezelf én NU.nl een beetje beter te maken? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Tim Tegel, Business Analyst NU.nl, naar: tim@nu.nl. Voor vragen of meer informatie kun je ook contact opnemen via tim@nu.nl.