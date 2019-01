Maak impact en verbeter de gebruiksvriendelijkheid en vormgeving van een platform dat dagelijks door meer dan 2 miljoen bezoekers wordt gebruikt. NU.nl is op zoek naar een fulltime UI/UX Designer die de gebruiker centraal stelt van begin tot eind van het (design)proces. Je wordt verantwoordelijk voor het gehele designproces en je krijgt de vrijheid om nieuwe ideeën in te brengen. Sterker nog, dat verwachten we van je.

Ben je al benieuwd naar jouw toekomstige baan?

In jouw functie als UI/UX Designer ben jij eindverantwoordelijk voor het vormgeven van de producten van NU.nl, van de website en de apps tot projecten als nieuwsbrieven en marketinguitingen. Je neemt onze merkidentiteit en de gedachte en het gedrag van de gebruiker als basis voor het creëren van de verschillende ontwerpen. Je begrijpt waarom én hoe onze gebruikers NU.nl gebruiken en test en valideert concepten en designs met gebruikers, bijvoorbeeld in ons lab. Je brengt nieuwe ideeën in bij het productteam en stelt de prioriteiten op met het team. Als je designs en flows hebt ontwikkeld, zorg je ervoor dat de IT-scrumteams aan de slag kunnen met jouw ontwerpen. Uiteraard is er ook tijd voor een dagelijks potje tafelvoetbal of tafeltennis.

Dit is wat we van je vragen:

- Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van (Multimedia) Design, User Interface Design, Productontwikkeling of andere gerelateerde studies;

- Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als Designer (bijv. UX/UI, Product of Interaction). In die jaren heb je dingen gemaakt waar je trots op bent. Ervaring met mobile producten (apps) is een pre;

- Je weet wat er speelt in de designwereld en bent in staat om nieuwe ontwikkelingen toe te passen in je werk;

- Je hebt ervaring met het testen van ontwerpen/concepten onder gebruikers;

- Programma’s als Sketch en Framer hebben voor jou geen geheimen;

- Je voelt je verantwoordelijk voor het gehele designproces en bent in staat om een design system te creëren en onderhouden;

- Je kunt je designkeuzes toelichten en op een heldere manier communiceren naar collega’s binnen verschillende afdelingen;

- Je bent proactief in het delen van werk en inzichten en het vragen om feedback - om jezelf en NU.nl een beetje beter te maken;

- Je bent een ideeëngenerator met een proactieve houding die optimaliseert met de gebruiker in het voor- en achterhoofd.

Over NU.nl & onze cultuur

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl ruim 7 miljoen Nederlanders. Het NU.nl-team werkt elke dag intensief samen om NU.nl voor de gebruiker te verbeteren. De verschillende afdelingen dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl-team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

Ons doel is om niet alleen de belangrijkste bron van nieuws te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat dit nieuws op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. We leggen de lat hoog met betrekking tot innovatie, stimuleren multidisciplinair werk en steken onze trots om de grootste speler te zijn in de markt niet onder stoelen of banken.

Onze 'newsroom' is een zeer open werkomgeving. De redactie, het productmanagementteam, sales en IT werken zij aan zij. Iedereen wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, mee te denken en initiatief te tonen om de verschillende producten van NU.nl elke dag beter te maken. We houden de kwaliteit van ons werk dan ook goed in de gaten, zijn continu op zoek naar verbeteringen en kennis wordt nadrukkelijk gedeeld.

De sfeer op de vloer is zeer informeel. We organiseren één keer per twee maanden een borrel en plannen daaromheen geregeld andere uitjes. We houden ervan om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen, volgen trends op de voet en delen wat we hebben gedaan en bereikt, omdat we daar trots op zijn.

Dit is wat we je bieden:

- Een baan bij een van de grootste digitale merken van Nederland, die maandelijks bijna de helft van de Nederlandse bevolking bereikt;

- Een uitdagende, jonge en gezellige werkomgeving waar je veel kunt leren, impact kunt maken en waar ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit;

- Een veelzijdige functie waarbij je samenwerkt met verschillende teams binnen NU.nl (o.a. IT, Product, Marketing & Redactie);

- 26 vrije dagen en een persoonlijk keuzebudget;

- Een Macbook Pro met tools naar keuze;

- Een passend salaris.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en wil je continu bezig zijn om jezelf én NU.nl een beetje beter te maken? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Jurre de Ruiter, Head of Product NU.nl, naar: jurre@nu.nl. Voor vragen of meer informatie kun je ook contact opnemen via jurre@nu.nl.