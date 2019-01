NU.nl is ter versterking van de regioredactie op zoek naar flexibele redacteuren (via payroll, 16 tot 24 uur per week).

Tijdens diensten ben je verantwoordelijk voor het schrijven van berichten voor onze regiokaternen en monitor en/of publiceer je de berichten van onze regiopartners.

Je verzorgt eindredactie en vraagt onze partners waar nodig om aanvulling op hun berichtgeving. Je staat in nauw contact met de partners en bent de schakel tussen hen en de redactie van NU.nl.

We zijn op zoek naar redacteuren die een journalistieke opleiding volgen en een goede neus voor nieuws en ervaring met eindredactioneel werk hebben. Je kunt snel en accuraat werken en hebt al wat ervaring opgedaan in de internetjournalistiek.

Het gaat om twee tot drie dagen in de week, overdag, 's avonds en in het weekend. We werken met een rooster dat altijd een paar maanden vooruit gaat, flexibele inzetbaarheid is echter gewenst. Je werkt vanaf de NU.nl-redactie in Hoofddorp.



De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 januari.



Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te sollicteren.

Interesse? Stuur dan uiterlijk 20 januari motivatie (in body van de mail) en CV naar lindsay@nu.nl en remco@nu.nl - ovv. Freelancer NUregio.