Voor onze regioredactie zijn we op zoek naar een fulltime redacteur (40 uur per week).

Al geruime tijd brengen we, naast het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland, ook nieuws uit de regio op NU.nl. We willen onze lezers tenslotte ook bedienen met nieuws dat dicht bij hen staat. Dat doen we samen met elf regiopartners. Onze regioredacteuren zijn de schakel tussen die partners en NU.nl.



Wat ga je doen?

Je houdt de verschillende regio's tijdens je diensten strak in de gaten, zodat regionaal nieuws snel wordt gesignaleerd.



Je monitort en publiceert berichten van onze partners, verzorgt eindredactie en vraagt hen waar nodig om aanvulling op hun berichtgeving. Ook schrijf je zelf berichten voor de regiokaternen en vul je artikelen van de partners of persbureau ANP aan.



Je staat in nauw contact met de partners en bent de schakel tussen hen en de redactie van NU.nl. Ook ben je constant in gesprek met onze binnenlandredactie. In het bijzonder bij regionaal nieuws dat mogelijk landelijk interessant is.

Wat zoeken wij?

Jij kunt snel en foutloos werken, bent stressbestendig en hebt een achtergrond in de journalistiek en/of een journalistieke opleiding.



Je hebt een goede neus voor nieuws, ervaring met eindredactioneel werk en een passie voor regionaal nieuws.

In deze functie werk je ook een dag in het weekend (voorbeeldrooster: zondag tot en met donderdag), en wisselen je diensten tussen ochtend- en avonddiensten.

Wat bieden wij?

- een uitdagende baan op de leukste redactie van Nederland;

- veel jonge en enthousiaste collega's;

- een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

- veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

- de mogelijkheid om door te groeien;

- een functie die valt onder schaal 4 van de cao DJ;

- een voetbal- en pingpongtafel.

Heb je interesse en voldoe je aan onze wensen? Mail dan jouw cv en motivatie uiterlijk 14 december onder vermelding van 'Vacature Regio' naar lindsay@nu.nl.

Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.