Voor de redactie van NUjij zijn we op zoek naar een fulltime redacteur (40 uur per week).

De redactie van NUjij is een verlengstuk van alle andere redacties bij NU.nl. In de basis zijn de redacteuren van NUjij verantwoordelijk voor het modereren van reacties onder artikelen en het bijhouden van lezersbijdragen die binnenkomen via de site en apps.

Daarnaast staan ze veel in contact met andere redacties voor het aanvullen, uitbreiden of verbeteren van artikelen.

Wat ga je doen?

Het modereren gaat een stuk verder dan alleen reacties goed- of afkeuren. NUjij is de plek waar we in contact staan met onze lezers en dus onze afwegingen en werkwijze kunnen uitleggen. Bovendien stellen lezers vaak goede vragen die voor verbetering aan of uitbreiding van artikelen zorgen. Ook met de lezersbijdragen verrijk je artikelen, bijvoorbeeld met foto's en video's of extra informatie.

Daarnaast houden we regelmatig vragensessies met deskundigen, roepen we specifieke doelgroepen uit het nieuws op te reageren en zoeken we naar vervolgverhalen op basis van vragen en opmerkingen op NUjij.

Als redacteur zal je tijdens diensten verantwoordelijk zijn voor alle bovenstaande werkzaamheden. Complete artikelen schrijven gebeurt in deze functie zelden.

Wat zoeken wij?

Jij kunt snel en foutloos werken, bent stressbestendig, hebt een achtergrond in de journalistiek en/of een journalistieke opleiding, begrijpt de nuances van ingewikkelde nieuwsverhalen en neemt graag initiatief. Ook heb je ervaring met of aantoonbare interesse in online media en nieuws.

In deze functie werk je ook een dag in het weekend en af en toe buiten kantooruren.

Wat bieden wij?

- een uitdagende baan op de leukste redactie van Nederland;

- veel jonge en enthousiaste collega's;

- een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

- veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

- de mogelijkheid om door te groeien;

- een functie die valt onder schaal 4 van de cao DJ;

- een voetbal- en pingpongtafel.

Heb je interesse en voldoe je aan onze wensen? Mail dan jouw cv en motivatie uiterlijk 9 december onder vermelding van 'Vacature NUjij' naar colin@nu.nl.

Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.