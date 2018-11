NU.nl zoekt per direct een freelance camerajournalist (twintig tot veertig uur per week, via payroll) voor een periode van twee maanden. Na deze periode is het mogelijk ongeveer twintig uur per week werkzaam te blijven.

Als camerajournalist werk je op de videoredactie van NU.nl en zal je op pad worden gestuurd om video-items bij het nieuws te maken.

Je bezoekt persconferenties en openingen, houdt interviews en doet verslag van belangrijke binnenlandse nieuwsmomenten. Je verzorgt alleen je eigen montage als daar tijd voor is. De productie wordt altijd door de redactie gedaan.

We zoeken iemand die fulltime beschikbaar is of twee personen voor twintig uur per week. Je kan op wisselende tijden en dagen ingezet, uiteraard in overleg.

Na de periode van twee maanden is er plek voor een camjo voor twintig uur in de week, eveneens freelance en via payroll. Dan draai je naast nieuwsitems ook vaste formats en studioprogramma's die wat verder van het nieuws af staan. Bovendien zal je dan vaker je eigen items monteren.

Wat zoeken wij?

Jij hebt relevante (online) journalistieke ervaring en aantoonbare ervaring met camerawerk en monteren. Je bent zowel een cameraman/-vrouw als journalist. Je kunt goed alleen werken en gaat geen enkel onderwerp uit de weg. Je bent creatief en niet op je mond gevallen. Daarnaast ben je in staat een positief uithangbord van NU.nl te zijn.

Ervaring met fotograferen is een pré. Heb je die ervaring niet, dan sta je ervoor open fotograferen te leren. Je beschikt over een rijbewijs.

Jonge redactie

Je komt terecht op een jonge en levendige redactie bij de grootste nieuwssite van Nederland, met veel kansen om je eigen ideeën in te brengen, te ontwikkelen en uit te voeren. NU.nl verzorgt de apparatuur waarmee gefilmd wordt.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 15 november je cv, voorbeelden van eerder werk en een (korte) motivatie naar colin@nu.nl onder vermelding van 'Camerajournalist'.