NU.nl is ter versterking van de redactie per direct op zoek naar een freelance videoredacteur (via payroll) voor nieuwsdiensten op de redactie.

We zoeken enthousiaste kandidaten met brede interesses die graag bij de grootste nieuwssite van Nederland aan de slag gaan.

- Je volgt het nieuws op de voet en hebt ervaring op een online (nieuws)redactie.

- Je bent ervaren in het monteren van video.

- Je kan foutloos werken en presteren onder tijdsdruk.

- Je bent flexibel qua werktijden. Diensten zijn zowel doordeweeks als in het weekend en van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.

- Je bent communicatief sterk en functioneert goed in een groep.

Jonge redactie met veel kansen

Je bent als freelance redacteur een belangrijk onderdeel van de redactie. Wij bieden jou een plek op jonge en levendige redactie met veel kansen om je eigen ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Niet onbelangrijk: we hebben een voetbal- en pingpongtafel.

We zoeken een redacteur voor zo'n twee dagen in de week, maar vaker mag ook. Het zal neerkomen op minimaal 20 uur in de week. Het precieze aantal uren en de werktijden worden in overleg afgestemd.

Tijdens nieuwsdiensten zal je video's zoeken en binnenkrijgen via verschillende persbureaus. Je monteert zo snel mogelijk de beste, meest interessante en mooiste beelden voor op de voorpagina van NU.nl en bij nieuwsberichten.

Er is een mogelijkheid om sporadisch als camjo zelf video's te draaien. Dit is echter niet de basis van de functie.

Heb je interesse om als freelance videoredacteur aan de slag te gaan bij de grootste nieuwssite van Nederland? Stuur dan uiterlijk 9 november een mail met je cv en motivatie naar colin@nu.nl.