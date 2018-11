Voor onze socialemediaredactie zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste freelance redacteur (via payroll), voor overdag, 's avonds en in het weekend.

Als socialemediaredacteur plaats je berichten, video's en foto's van NU.nl op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Je zorgt ervoor dat onze socialemediapagina's een uithangbord van onze nieuwssite zijn en houdt contact met lezers.

Je komt terecht op de redactie van de grootste nieuwssite van Nederland en werkt samen met onze vaste redacteuren voor Facebook en Instagram en een groep freelance redacteuren. Je bent actief op sociale media en op de hoogte van alle nieuwe mogelijkheden (en beperkingen) van platformen als Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram.

We zoeken iemand die actief is in de journalistiek en over een goed afgestelde nieuwsantenne beschikt. Werkervaring op een onlinenieuwsredactie is vereist en enige vaardigheid in Photoshop is een pré. Je bent minimaal twee dagen per week (en liefst meer) beschikbaar om op onze redactie in Hoofddorp te werken.

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 9 november je cv en een (korte) motivatie naar colin@nu.nl onder vermelding van 'Vacature sociale media'.