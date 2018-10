NU.nl zoekt per direct een medior / senior iOS-developer die bij kan dragen aan de doorontwikkeling van NU.nl. Als developer ben je onderdeel van het iOS-team dat verantwoordelijk is voor de iOS app van NU.nl. Het iOS-team is een van de teams van NU.nl die bijdragen aan het succesvol zijn en blijven van het grootste nieuwsmerk van Nederland.

Jij…

.. bent een slim persoon, liefst met relevante opleiding (Computer Science, Software Development, etc)

.. hebt 3+ jaar ervaring als iOS-developer

.. hebt kennis van Cocoa, Objective-C, Swift en Xcode

.. hebt ervaring met het App0-approval & distributieproces

.. hebt meegewerkt aan high traffic-apps die op dit moment in de Appstore staan

.. hebt ervaring met; dependency injection, concurrency, networking, unit testing en test automation

.. je werkt bij voorkeur niet met storyboards of auto-layout

Wij bieden...

.. een leuke, gemotiveerde en gezellige werkomgeving waar jouw werk dagelijks honderdduizenden mensen bereikt.

.. een omgeving waar het gewaardeerd wordt om mee te denken over de doorontwikkeling van het product.

.. de mogelijkheid om flexibel of parttime (32 of 36 uur) te werken.

.. het werken in een SCRUM-team

.. een hechte samenwerking met de business en redactie

.. een Macbook Pro en vrijheid om te kiezen met welke software je werkt

.. een passend salaris

.. 26 vrije dagen en een persoonlijk keuze budget

.. techdays, hackatons, opleidingsmogelijkheden

Werken bij NU.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl 7 miljoen Nederlanders. Het team werkt elke dag intensief samen om NU.nl voor de consument te verbeteren. De verschillende afdelingen, waaronder redactie, marketing, IT en het productteam, dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl-team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

Ons doel is om niet alleen de belangrijkste bron van nieuws te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat dit nieuws op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. We leggen de lat hoog met betrekking tot innovatie, stimuleren multidisciplinair werk en steken onze trots om de grootste speler te zijn in de markt niet onder stoelen of banken.

Onze 'newsroom' is een zeer open werkomgeving. De redactie, het productmanagementteam, sales en IT werken zij aan zij. Iedereen wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, mee te denken en initiatief te tonen om de verschillende producten van NU.nl elke dag beter te maken. We houden de kwaliteit van ons werk dan ook goed in de gaten, zijn continu op zoek naar verbeteringen en kennis wordt nadrukkelijk gedeeld.

Interesse?

Stuur ons je cv/github/LinkedIn account als je hier enthousiast van wordt en denkt dat je (enigszins) in het profiel past. We nemen graag contact met je op!

