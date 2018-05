Vacature: NU.nl zoekt freelance economieredacteuren

Voor de economieredactie zoeken we freelance redacteuren, die drie of meer dagen per week voor NUwonen en NUcarrière aan de slag kunnen. Je werkt op de NU.nl-redactie in Hoofddorp, onder leiding van de coördinator van onze specials.



Op het platform NUwonen informeren, adviseren en inspireren we iedereen die bezig is met een verandering van zijn of haar woonsituatie. Van woningmarkt tot woontrends. Voor de rubriek Carrière maken we onder andere achtergrondstukken, zoals do's en don'ts bij solliciteren, zo word je gelukkig op het werk en tips bij werkstress.

Tijdens je diensten ben je verantwoordelijk voor de nieuwsstroom rond de onderwerpen wonen en carrière en verzorg je achtergrondartikelen over deze thema's.

Wat verwachten wij van jou?

Brede algemene kennis en ontwikkeling.

Bovenmatige interesse in woningmarkt, trends in en om het huis of carrière.

Je bent bekend met de app en website van NU.nl.

Je werkt in principe tijdens kantoortijden, maar bent ook flexibel als het nieuws dat vraagt.

Je hebt aantoonbare ervaring in de journalistiek en met online media.

Je neemt graag initiatief.

Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau.

Wat bieden wij jou?

Een toffe baan op een jonge redactie.

Een uitdagende werkomgeving.

Ervaring opdoen bij de grootste nieuwssite van Nederland.

Een tafelvoetbaltafel.

Voldoe jij aan bovenstaande omschrijving? Stuur je (korte) motivatie en cv naar lindsay@nu.nl en marijke@nuzakelijk.nl onder vermelding van Freelance economieredacteur voor vrijdag 11 mei.