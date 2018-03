Vacature: Samensteller Economie (fulltime)

Wat houdt de functie (40 uur per week) in?



De samensteller Economie is verantwoordelijk voor de nieuwsstroom, video's en het overzicht op de economierubriek. Hij of zij neemt het voortouw als het gaat om razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken, zelf nieuws maken, het overzicht bewaken, anticiperen op de nieuwsagenda en het duiden van het nieuws.

De samensteller schrijft zelf nieuws- en achtergrondartikelen, stuurt de economieredacteuren waar nodig aan, maakt de planning en heeft affiniteit met tekst én video. Hij/zij houdt rekening met een mix van verschillende onderwerpen en het lees- en kijkgedrag van de bezoekers, maar maakt vooral ook een journalistieke afweging.



Daarnaast is de samensteller bezig met de doorontwikkeling van zijn/haar katern. Hij/zij bedenkt bijvoorbeeld nieuwe videoformats in samenspraak met de videoredactie of denkt na over een nieuwe podcastserie.

De functie is in de basis een bureaufunctie, maar er is natuurlijk ruimte om op pad te gaan en interviews te doen.

We zoeken iemand die..

weet welke nieuwsbronnen je in de gaten moet houden, maar ook goed contact kan onderhouden met bedrijven en instanties;

ervaring heeft in de online journalistiek, het werken op een nieuwsredactie en het schrijven over economie;

overloopt van de ideeën economisch nieuws op een relevante manier aan de man te brengen;

snel en foutloos werkt;

stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven is;

graag schrijft over ondernemers, carrière en geldzaken;

op de hoogte is van veranderingen op bijvoorbeeld de woningmarkt en in de financiële wereld;

kennis van zaken heeft als het gaat om onderwerpen als bijvoorbeeld cryptovaluta's en de Brexit.

Je hebt..

minimaal hbo-denk- en werkniveau met journalistieke ervaring;

ruime ervaring met online, social en multimediale publicaties;

kennis van economisch nieuws;

aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Wij bieden..

een uitdagende baan op de leukste redactie van Nederland;

veel jonge en enthousiaste collega's;

een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

de mogelijkheid om door te groeien;

een functie die valt onder schaal 5 van de cao DJ;

een voetbaltafel.

Interesse?



Ben je geïnteresseerd in deze functie? We zien jouw cv en motivatie graag tegemoet vóór 30 maart 2018.

Mail naar: Lindsay Mossink, chef redactie Algemeen en Economie: lindsay@nu.nl. Een proefopdracht maakt deel uit van de procedure.