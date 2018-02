Vacature: Redacteur NUcheckt (40 uur p/w)

Wat houdt de functie in?

NU.nl en de Universiteit van Leiden helpen Facebook met het tegengaan van nepnieuws en hoaxes op het sociale platform. Facebookberichten waar lezers vraagtekens bij plaatsen, worden door de redacteur NUcheckt gecontroleerd.



Als redacteur NUcheckt vind je het belangrijk dat iedereen juiste informatie krijgt. Voor veel mensen is Facebook een belangrijke plek geworden voor nieuws, maar in de Verenigde Staten is gebleken dat bepaald nieuws dat echt leek, verzonnen was om geld te kunnen verdienen.



Volgens onderzoek van Buzzfeed werd nepnieuws over de Amerikaanse verkiezingen op een gegeven moment zelfs vaker gedeeld, geliket en besproken dan echt nieuws.



De redacteur NUcheckt wil voorkomen dat nepnieuws in Nederland een kans krijgt.

In deze functie werk je nauw samen met de samensteller voorpagina, de socialemediaredacteur en de redactie Algemeen.



We zoeken iemand die..

40 uur per week wil voorkomen dat onwaarheden en leugens worden verspreid;

in staat is snel betrouwbare bronnen te vinden;

zonder twijfel de telefoon pakt;

erg onderzoekend is ingesteld;

veel informatie in een goed opgebouwd bericht kan verwerken;

het nieuws actief volgt;

breed geinteresseerd is;

veel initiatief neemt;

communicatief sterk en een teamspeler is.

Je hebt..

minimaal HBO denk- en werkniveau met journalistieke ervaring;

ervaring in de internetjournalistiek;

aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Wij bieden jou..

een uitdagende en leerzame baan (40 uur per week) op de leukste redactie van Nederland;

veel jonge en enthouasiaste collega's;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

een voetbaltafel.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We zien jouw CV en motivatie graag tegemoet vóór 12 februari 2018.

Mail naar: Lindsay Mossink, chef redactie: lindsay@nu.nl - ovv Redacteur NUcheckt