NU.nl zoekt stagiair algemene redactie

We zoeken een gemotiveerde student met sterke communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands als Engels), die affiniteit heeft met nieuws en goed op de hoogte is van de laatste grote nieuwswaardige ontwikkelingen. Je schrijft makkelijk en bent niet bang om snel de telefoon op te pakken.

Samen met onze ervaren online redacteuren houd je de site actueel, zorg je voor aanvulling en verrijking van de berichten en houd je alle nieuwsbronnen nauwlettend in de gaten. Uitstapjes naar andere deelredacties en het doen van interviews behoren ook tot de mogelijkheden.

Wij zoeken:

- iemand met een goede neus voor nieuws

- die snel en accuraat kan werken

- beschikt over sterke communicatieve vaardigheden

- niet bang is voor de 'constante deadline' van NU.nl

- de weg kent op het internet en sociale media

Wij bieden:

- een goede stagevergoeding

- een plek waar je veel kunt leren, waar veel ruimte is voor eigen initiatief en waar je veel verantwoordelijkheid hebt

- uitstapjes naar verschillende deelredacties zoals entertainment, sport, tech of video

- ambitieuze, behulpzame en enthousiaste collega’s (met wie je regelmatig een potje tafelvoetbal speelt)

- een stageplek voor 40 uur per week voor minimaal drie maanden



Over NU.nl



De redactie van NU.nl bestaat uit een enthousiast team dat nauw samenwerkt om altijd de eerste te zijn met het laatste nieuws. NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland met dagelijks meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. De website en de apps zijn overzichtelijk, betrouwbaar, snel en met 90 procent direct verkeer bij uitstek de bron die mensen checken om weer volledig op de hoogte van het nieuws te zijn. NU.nl biedt een mix van serieus tot licht nieuws, voor alles wat je moet en wilt weten.

Interesse? Stuur dan jouw motivatie, cv, opleiding en de periode waarin je stage zou willen lopen naar Rikki Hendriks rikki@nu.nl en Lindsay Mossink lindsay@nu.nl - ovv. Stage redactie NU.nl