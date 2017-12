Vacature: Fulltime coördinator voor nieuw op te zetten uitgaansrubriek

NU.nl gaat in 2018 een nieuwe sectie starten waarin we het beste overzicht bieden van berichten over concerten, festivals, evenementen en andere activiteiten.

Op deze site kunnen bezoekers nieuws en tips lezen, maar ook gemakkelijk kaartjes kopen.

De coördinator is betrokken bij het opzetten van deze nieuwe site en is daarna verantwoordelijk voor de inhoud en het overzicht. Hij of zij zet verhalen uit bij freelancers, maar bedenkt en schrijft ook zelf op dagelijkse basis. Daarnaast denkt de coördinator actief mee over de doorontwikkeling van de rubriek.

Wat zoeken wij?

Je hebt ervaring in de online journalistiek en het werken op of aansturen van een redactie.

Je schrijft en werkt snel en foutloos en bent in staat om eindredactie te doen op werk van collega's.

Je bent stressbestendig, flexibel, zelfstandig, gedreven en neemt initiatief.

Je bent bekend in de wereld van uitgaan, entertainment en dagjes weg.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende fulltime baan (40 uur per week) bij de grootste nieuwssite van Nederland.

Veel jonge en enthousiaste collega's.

Marktconform salaris (in schaal 5 bij de cao DJ).

Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief.

Een voetbaltafel.

Stuur voor 22 januari 2018 jouw cv en motivatie naar Elly Ooms.