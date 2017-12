Vacature: Creatieve fulltime socialemediaredacteur

Als socialemediaredacteur werk je op onze socialemediaredactie met een chef, samensteller en diverse freelancers. Het gaat hier om een nieuwe rol waarvoor we een creatief persoon zoeken die het nieuws van NU.nl kan vertalen naar platformen als Snapchat, Instagram en Facebook Stories.



Naast het verspreiden van onze artikelen en video's op Facebook en Twitter zijn we al actief op Instagram. We willen deze activiteiten in 2018 verder uitbreiden en onze blik verbreden naar bijvoorbeeld Snapchat. We zullen het komende jaar veel experimenteren met de verschillende mogelijkheden op deze platformen. Om dat te bereiken hebben we deze nieuwe functie in het leven geroepen.

Wat zoeken wij?

Je kan nieuws creatief vertalen naar de perfecte vorm voor op de Instagramtijdlijn, Instagram Stories of Snapchat.

Je hebt ervaring met Photoshop en videomontage.

Je volgt het nieuws actief en hebt minimaal een 'journalistiek gevoel'. Dat wil zeggen dat je belangrijk en minder belangrijk nieuws van elkaar kan scheiden, snapt hoe je een verhaal moet opbouwen en weet welke informatie een verhaal compleet maakt.

Je bent breed geïnteresseerd in vrijwel alle onderwerpen waar NU.nl over schrijft.

Je kan doelgroepgericht denken. We zullen ons op Instagram en Snapchat vooral op jongeren richten.

Je neemt veel initiatief want je opereert vaak individueel binnen de socialemediaredactie.

Je bedenkt regelmatig nieuwe plannen en komt zelf met onderwerpsuggesties.

Omdat we het komende jaar veel willen experimenteren binnen deze functie ben je flexibel sta je open voor verandering.

Je wilt ontdekken wat wel en niet werkt en past je werk daarop aan.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende baan (40 uur per week) op de leukste redactie van Nederland.

Veel jonge en enthousiaste collega’s.

Een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland.

Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief.

De mogelijkheid door te groeien.

Een salaris van 2.700 tot 2.900 euro, afhankelijk van ervaring.

Een voetbaltafel.

Interesse? Mail dan jouw cv en (korte) motivatie uiterlijk 24 december naar Colin van Hoek (colin@nu.nl) onder vermelding van 'vacature socialemediaredacteur'.