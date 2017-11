Vacature: Freelance techredacteur

Als freelance techredacteur ben je werkzaam op onze techredactie die verder bestaat uit een chef, samensteller, vaste techredacteur en diverse freelance redacteuren.

Je draait nieuwsdiensten vanaf de redactie in Hoofddorp. De diensten zullen overdag, 's avonds en in het weekend plaatsvinden. Het gaat om zo'n 15 tot 20 uur per week. Tijdens deze diensten ben je (mede)verantwoordelijk voor het nieuws op de techrubriek van de grootste nieuwssite van Nederland.

We zoeken iemand die journalistieke ervaring heeft en al eerder gewerkt heeft op een online redactie. Je werkt snel, schrijft foutloos en hebt affiniteit met en kennis van de techwereld in de breedste zin van het woord.

Je bent bekend met de activiteiten van alle grote techbedrijven, bent op de hoogte van de trends en veranderingen op de smartphone-, tablet- en pc-markt en verdiept je in het debat rond privacy, wetgeving op het gebied van tech en sociale media. Tot slot weet je welke Nederlandse en internationale nieuwsbronnen je in de gaten moet houden. Naast het snel bijhouden van het laatste technieuws is eigen inbreng voor achtergrondverhalen en follow-ups zeer welkom.

Wij bieden je een prettige werkomgeving op een jonge redactie. Interesse? Stuur uiterlijk 3 december je cv en motivatie naar colin@nu.nl ovv Freelance techredacteur.