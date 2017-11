Vacature: CRO Specialist NU.nl

Ben jij helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op CRO-gebied? Denk je vanuit de gebruiker? Ben je goed met data, bovengemiddeld geïnteresseerd in nieuws en wil je werken voor het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland, terwijl jij jezelf ook nog eens verder ontwikkelt? Solliciteer dan op de functie van CRO Specialist bij NU.nl!

Wat doe je?

Als Conversie Optimalisatie Specialist van NU.nl optimaliseer jij de apps en website van een van de bekendste merken van Nederland en ga je dus voor veel impact zorgen. Je doet zelfstandig onderzoek en bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het NU.nl optimalisatieplan. Je werkt samen met het NU.nl productteam, de redactie, marketing en het Sanoma Online Performance-team. Op basis van data, best practices, je eigen expertise en de input van je collega’s kom je met hypotheses en experimenten om de ervaring van onze zeven miljoen maandelijkse gebruikers verder te verbeteren. Je bent het aanspreekpunt voor alle conversie gerelateerde vragen en hebt kortom een groot aandeel in het realiseren van de groeiambities van NU.nl.

Concreet ben je verantwoordelijk voor:

Het optimaliseren van de gebruikerservaring en het commerciële resultaat van zowel de website als de app van NU.nl;

Het doen van onderzoek naar o.a. de navigatie, layout, usability en content van NU.nl. Je gebruikt hiervoor uiteenlopende bronnen, zowel kwalitatief als kwantitatief;

Het opstellen van goed onderbouwde hypotheses en experimenten. Je bent in staat deze op te zetten, uit te voeren en te analyseren;

Het rapporteren en bediscussiëren van je bevindingen, inzichten en adviezen aan je collega’s

Het opstellen en bewaken van het NU.nl groeiplan. Je schakelt hiervoor met alle relevante stakeholders, zowel binnen NU.nl als Sanoma;

Het bijdragen aan de gebruikerstesten in ons eigen lab;

Het ondersteunen van je collega’s bij alle conversie gerelateerde vraagstukken binnen NU.nl.

​Jij hebt:

Een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau;

Minimaal twee jaar aantoonbare en relevante ervaring op het gebied van conversie optimalisatie;

Ervaring met o.a. Google Analytics, Hotjar en VWO / Optimizely of ander testprogramma;

Ervaring met app testen, html, css en javascript is een pré;

Sterke analytische skills en kan klantgericht denken;

Affiniteit met nieuws en/of het product NU.nl;

Een proactieve houding en je bent niet bang voor een uitdaging.

Werken bij NU.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl 7 miljoen Nederlanders. Het NU.nl team werkt elke dag intensief samen om NU.nl voor de consument te verbeteren. De verschillende afdelingen, waaronder redactie, marketing en het productteam, dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

Daarnaast werk je nauw samen met je collega’s van het Sanoma Online Performance-team. Dit is een jong, dynamisch en energiek team met uiteeenlopende disciplines, zoals CRO, SEO, SEA, Social, Web Analytics, UX en Development.

Wij bieden:

Een baan bij een van de grootste digitale merken van Nederland, die maandelijks bijna de helft van de Nederlandse bevolking bereikt;

Een marktconform salaris;

Werken binnen een omgeving waar je veel kan leren en waar ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit;

Een tafelvoetbal- en tafeltennistafel;

Een hoop gezelligheid in een jonge organisatie.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie (40 uur per week, standplaats: Hoofddorp)? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Jurre de Ruiter, Head of Product NU.nl naar: jurre@nu.nl. Voor vragen of meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via 0650402610.