Vacature: Freelance redacteur Auto

Als redacteur van het katern Auto op NU.nl ben je verantwoordelijk voor al het autonieuws, mobiliteitsnieuws en nieuws dat gerelateerd is aan auto's.

Je vormt een belangrijke schakel tussen de redactie van NU.nl en de online redactie van AutoWeek.

Daarbij houd je op het Autokatern van NU.nl rekening met een mix van alle verschillende onderwerpen binnen automotive, zoals nieuws over nieuwe auto's, autofabrikanten, video's over auto's en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Denk aan nieuws over een nieuwe Ferrari, of belangrijke stappen op het gebied van autonoom rijden.

De redactie van NU.nl bestaat uit een enthousiast team dat nauw samenwerkt om altijd de eerste te zijn met het laatste nieuws.

De vacature behelst in ieder geval 16 tot 24 uur per week, wat in overleg eventueel meer kan worden.

Wat verwachten wij van jou?

Brede algemene kennis en ontwikkeling.

Bovenmatige interesse in nieuws op het gebied van auto. Je volgt de verschillende titels op dit gebied actief, bent goed op de hoogte van het laatste nieuws en begrijpt goed waar de doelgroep mee bezig is.

Je bent bekend met de app en website van NU.nl.

De redacteur NUauto werkt in principe tijdens kantoortijden, maar je bent flexibel.

Je hebt aantoonbare ervaring in de journalistiek en met online media.

Je neemt graag initiatief.

Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau.

Wat bieden wij jou?

Een toffe baan op een jonge redactie.

Een uitdagende werkomgeving.

Marktconform salaris.

Ervaring opdoen bij de grootste nieuwssite van Nederland.

Een tafelvoetbaltafel.

Elke vrijdag bier en wijn!

Interesse? Stuur dan motivatie (in body van de mail) en CV naar Joost Nederpelt, samensteller voorpagina van NU.nl: joost@nu.nl - ovv. Redacteur NUauto