Woning onbewoonbaar na ‘vrij heftige brand’ in Benschop

Aan het Benedeneind Zuidzijde in Benschop is brand ontstaan in een woning. Vlammen sloegen al snel uit het dak van de noodwoning, die achter op het erf van een woonboerderij staat.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en was snel bij het vuur aanwezig. Maar dat kon niet voorkomen dat het onderkomen onbewoonbaar raakte door de snel om zich heen grijpende vlammen. Volgens een getuige wordt de woning gebruikt voor huisvesting. Als verloren worden beschouwd Woordvoerder Marcel van Westendorp van de Veiligheidsregio Utrecht bevestigt dat het onderkomen bewoond werd en spreekt van een 'vrij heftige' brand in het houten verblijf. "Het onderkomen moet als verloren worden beschouwd." Bij de brand raakte niemand gewond. De brand brak even voor 15.00 uur uit. De brandweer was rond 15.40 uur nog druk met nablussen van het korte maar hevige vuur. De oorzaak is nog onbekend. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Opnieuw midden in de nacht explosie bij woning, mogelijk vuurwerk door brievenbus: ‘Om te janken’

