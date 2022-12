Opletten in en rondom Hoog Catharijne: winkeldieven en zakkenrollers actief

Het is deze dagen erg druk in het winkelcentrum. Voor zakkenrollers een uitgelezen kans om buit te maken. Zo waarschuwde de politie eerder deze week bezoekers van Hoog Catharijne op Instagram voor de dieven, nadat ze een aantal meldingen heeft binnengekregen van gestolen telefoons.

In totaal zijn er zeven winkeldieven op heterdaad betrapt en aangehouden. Twee daarvan waren minderjarig en hadden het op een drogisterij gemunt. Twee anderen hebben een winkelontzegging gekregen. Dat laat een beveiligingsbedrijf weten op Instagram.

Sinds de coronamaatregelen zijn opgeheven, is het aantal diefstallen weer flink toegenomen. Afgelopen zomer werden de gemeente en politie er moedeloos van, waarop de gemeente besloot waarschuwingsborden neer te zetten voor de ingang van het winkelcentrum. "Vanwege die toename, en omdat het nu een drukke periode is vanwege de zomervakantie, hebben we matrixborden neergezet om bezoekers te waarschuwen en te zorgen dat zij alert zijn", zei een woordvoerder van de gemeente daarover tegen deze krant.