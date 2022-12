Persoon ernstig gewond nadat hij met auto in sloot langs N210 in Lopik belandt, weg is afgesloten

Een automobilist is vrijdagmiddag op de N210 bij Lopik van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen. Hij raakte ernstig gewond en is met spoed naar ziekenhuis gebracht. De N210 is afgesloten.

De bestuurder reed vanuit Schoonhoven in de richting van Lopik. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse en hebben hem gereanimeerd. Daarna hebben ze hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N210 is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politie heeft een plaats delict gemaakt en gaat sporenonderzoek doen. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Opnieuw midden in de nacht explosie bij woning, mogelijk vuurwerk door brievenbus: ‘Om te janken’

Deze Utrechtse buurt zegt nee tegen ‘krankzinnig’ bouwplan, maar komt wél met een alternatief

