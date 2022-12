Spoor bij Culemborg opnieuw verzakt nadat de grond eerder dit jaar is vervangen

Ongeveer 200 meter spoor is in de kleigrond verzakt. Op dat stuk moeten treinen langzamer rijden. Dat heeft geen invloed op de dienstregeling, laat een woordvoerder van ProRail weten. "Omdat het over een kleine afstand gaat, rijden de treinen gewoon op tijd."

De verzakking werd kort voor Kerst ontdekt toen er water op het spoor bleek te staan. Hoe het heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend, maar de spoorbeheerder is een onderzoek gestart.

De vorige verzakking werd in 2019 ontdekt. Toen was het een gevolg van veel droogte afgewisseld met periodes met juist veel regen. Op het traject is daarom eerder dit jaar over een lengte van 4,5 kilometer de zachte grond onder het spoor vervangen door een stevigere funderingslaag zodat de snelheidsbeperking kon worden opgeheven. Ook op de plek waar nu een nieuwe verzakking zit, is de grond vervangen.