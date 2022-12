Bakfiets gaat in vlammen op; vermoedelijk sprake van brandstichting

Een bakfiets die voor de deur bij een woning aan de Porta Toga in Houten Castellum stond, is vannacht hoogstwaarschijnlijk in brand gestoken. De brand werd rond 3.10 uur ontdekt. De fiets stond toen al in lichterlaaie.

De brandweer kon de brand al snel blussen. Door de brand was de muur van de woning opgewarmd en barstte het glas van het huis. Omwonenden hoorden voordat de brand ontdekt werd jongeren in de straat. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Rond 0.30 uur werd één straat verder op de Porta Tegula ook al een brand in een container ontdekt. Ook daar moest de brandweer voor uitrukken. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Opnieuw midden in de nacht explosie bij woning, mogelijk vuurwerk door brievenbus: ‘Om te janken’

