Burgemeester Dijksma spreekt steun uit voor veroordeelde burgemeester van Istanbul

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft haar steun uitgesproken voor de veroordeelde burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanboel. Dijksma deed dat donderdag in een digitale bijdrage aan een internationale burgemeestersbijeenkomst in de Turkse hoofdstad.

Burgemeester Imamoglu, een politieke tegenstander van de Turkse president Erdogan, werd onlangs veroordeeld voor het beledigen van de kiescommissie nadat hij in eerste instantie de verkiezingen in Istanboel ongeldig had verklaard. Hij zei: "Degenen die de verkiezingen hebben geannuleerd zijn idioten.''

"Burgemeesters horen hun werk te kunnen doen, zonder daarin te worden belemmerd of zelfs te worden vervolgd'', zei Dijksma tijdens de conferentie Cities for International Growth & Progress. "Zij spelen immers een belangrijke rol in het beschermen van onze democratische waarden. Wanneer deze waarden in gevaar komen, is het belangrijk dat burgemeesters solidair zijn en samen sterk staan. Daarom spreek ik mijn steun uit voor burgemeester Imamoglu."

Tijdens de burgemeestersbijeenkomst in Istanboel lieten de burgemeesters van Athene, Florence en Parijs ook van zich horen over de rol van burgemeesters in het beschermen van democratische waarden en de rechtsstaat.