Dronken man weigert hotelkamer te verlaten, maar krijgt daarvoor geen straf van rechter

De verdachte uit Laren weigerde op 16 januari 2020 na een overnachting zijn hotelkamer in Utrecht te verlaten ondanks diverse verzoeken daartoe van de hotelmanager. Hij zou te veel hebben gedronken. Uiteindelijk was de manager genoodzaakt om de politie in te schakelen om de man weg te krijgen en de kamer schoon te kunnen maken.

De man was bovendien in de tussentijd al meerdere keren in andere strafzaken veroordeeld, onder meer tot celstraffen. Deze zaak had ook in een van die zaken meegenomen kunnen worden, aldus de rechter. Volgens haar zou dat dan niet tot een hogere straf hebben geleid.