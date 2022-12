Zwembroek aan en gaan: vijfde editie Unox nieuwjaarsduik Utrecht staat voor de deur

Na twee jaar coronabeperkingen staat de Unox nieuwjaarsduik in Utrecht weer voor de deur. Op 1 januari kunnen zo'n 350 waaghalzen de winterse kou trotseren voor een duik in de Haarrijnse Plas. Het is alweer de vijfde editie van het evenement.

Duikers worden getrakteerd op een Unox-muts, een warming-up met muziek van DJ Gio en snert na de duik om weer op te warmen. De plas in Leidsche Rijn is traditiegetrouw het decor van de nieuwjaarsduik in Utrecht. Het startschot klinkt om 12.00 uur. Inschrijven kan nog tot en met 31 december 2022 via deze link of op 1 januari vanaf 11.00 uur aan de kassa.

