Telefoondief wordt gesnapt nadat hij selfies maakt met zijn nieuwe buit

De politie heeft vrijdagavond een wellicht iets te zelfingenomen telefoondief kunnen betrappen. De dief kon worden gesnapt nadat hij selfies maakte met een telefoon die hij kort daarvoor had gestolen.

De politie kreeg vrijdagavond een melding van een inbraak in een bedrijfspand in Utrecht. Volgens de melder, tevens eigenaar van de telefoon, was er ten tijde van de inbraak een Apple iPhone meegenomen. De dief heeft vervolgens onder andere een back-up en selfies gemaakt met zijn buit. Hij had alleen niet door dat de eigenaar van de telefoon allerlei geautomatiseerde e-mailberichten van Apple kreeg met informatie.

Tweede inbraak

Via de cloud zag de telefooneigenaar dat de dief foto's had gemaakt en opgeslagen. Dit waren voornamelijk selfies en andere foto's waarop de man met de gestolen telefoon in zijn handen stond. Toen de dief later op de avond besloot opnieuw het bedrijfspand in te lopen, kon de politie hem ter plekke oppakken.

De politie meldt op Instagram dat de man een vaag verhaal had en weinig kon vertellen over zijn acties. Hij is aangehouden voor de gepleegde diefstal en zal zaterdag verhoord worden door de recherche. De gestolen telefoon is echter helaas niet aangetroffen bij de verdachte.