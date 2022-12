Vrouw valt in metersdiepe put op begraafplaats in Utrecht en wordt gered door brandweer

Op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht is een vrouw in een metersdiepe put gevallen die vroeger is gebruikt als knekelput. De brandweer en het hoogte reddingsteam hebben de persoon uit de put gehaald. De vrouw is overgedragen aan ambulancemedewerkers.

Een medewerker van de begraafplaats zou rond 11.30 uur hulpgeroep hebben gehoord. De put maakt deel uit van de karakteristieke grafheuvel op de monumentale begraafplaats aan de Gansstraat. Deze heuvel, met een diameter van 65 meter en 3,5 meter hoog, heeft een aantal verschillende ringmuren met daarin gemetselde grafruimtes. Midden in de grafheuvel bevindt zich een groot gat, een open ronde put die gebruikt is als knekelput. Dat is een verzamelgraf waar beenderen van overledenen in worden verzameld nadat het oorspronkelijke graf van de overledene is geruimd. Hoe de vrouw in de put is terechtgekomen, is nog onduidelijk. Volgens een omwonende van de begraafplaats 'val je niet zomaar' in de put. "Rondom staat een muur.'' Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Brandweer krijgt boete van 40.000 euro na dood brandweerman Pim: ‘Ze creëerden zelf het gevaar’

Noodklok na reeks explosies en dreigementen: ‘We hebben hier nu gewoon geen goed antwoord op’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen