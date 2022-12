Proef met gratis bus en tram voor 66-plussers met laag inkomen slaat aan

Mensen vanaf 66 jaar met een laag inkomen konden vanaf 19 september een gratis OV-abonnement aanvragen. Met dit abonnement kunnen 66-plussers in de gehele provincie Utrecht gratis gebruikmaken van bus, tram en buurtbus. Reizen kan doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend en op feestdagen de hele dag. De provincie laat weten dat aanmelden nog steeds mogelijk is.