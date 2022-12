Hennepkwekerij in Houtense woning opgerold

In het Oude Dorp in Houten is een hennepkwekerij van 24 planten opgerold. Volgens de gemeente zijn het afgelopen jaar hierover diverse (anonieme) meldingen gedaan, maar was het niet eenvoudig om de kwekerij van buitenaf te ontdekken.

Doordat meldingen bleven komen en door voortdurend onderzoek door politie, netbeheerder Stedin en de gemeente is de kwekerij uiteindelijk toch ontdekt. De politie heeft de planten en bijbehorende artikelen afgevoerd. Het betreffende pand is in gebruik als woning. De bewoner heeft van burgemeester Gilbert Isabella een officiële waarschuwing gekregen. "Voor het sluiten van een woning zijn zeer zwaarwegende omstandigheden nodig. Die waren hier niet'', aldus Isabella. "Mocht het kweken van hennepplanten voortgezet worden, dan volgt wél een sluiting van de woning.'' Gevaarlijke situaties Hennep kweken is volgens de Opiumwet in alle gevallen verboden. Het kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Doordat gebruikte elektra vaak niet is geaard, hitte zich kan opbouwen en de ruimte vochtig kan zijn, is er gerede kans op kortsluiting waaruit brand kan ontstaan. Ook kan wateroverlast ontstaan als het waterreservoir overstroomt.

