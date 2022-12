Politie op zoek naar beelden van relschoppers die losgingen na wedstrijd Marokko tegen Portugal

Vooral beelden hoopt de politie te verzamelen waarop relschoppers die 10 december goed te zien zijn. Op het Westplein maar ook in de Kanaalstraat en op het Moskeeplein was het druk na de wedstrijd en ontstond een gespannen sfeer. Wat volgde was, ME-inzet en twaalf agenten die geraakt werden door rondslingerend materiaal. Vier van hen raakten lichtgewond. Tot dusver zijn vier aanhoudingen verricht, twee verdachten zitten nog vast.