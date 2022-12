Man (19) veroordeeld tot taakstraf van 200 uur voor twee brute berovingen na Grindr-date

Een negentienjarige man is veroordeeld tot 93 dagen jeugddetentie omdat hij twee mannen uit Zeist op gewelddadige wijze heeft beroofd. Ook moet hij een taakstraf van 200 uur voltrekken. De mannen dachten een leuke date te hebben via de homo-datingapp Grindr, maar troffen hun date met een kapmes en een kompaan.

Ze eisten geld. Met één van de slachtoffers reed de inwoner van Brunssum langs verschillend geldautomaten in Zeist en Bunnik. Bij de berovingen in de zomer van 2021 eiste de dader geld, pinpassen en telefoons. In één zaak controleerde de politie de auto - bij het Bisonveld in het Zeister Bisonpark langs de Woudenbergseweg - maar het slachtoffer durfde slechts met zijn ogen te seinen dat er iets mis was. Dat signaal bereikte de agenten niet.

De tiener, afkomstig uit Limburg, die nu veroordeeld is ontbrak twee weken geleden bij de zitting van de Utrechtse rechtbank. Dat kwam hem op onbegrip van zowel het Openbaar Ministerie als de rechters te staan. Eén van de slachtoffers zei dat hij zich lang schaamde voor wat er was gebeurd. Pas na een jaar heeft hij psychologische hulp gezocht om het gebeurde een plek te kunnen geven. "Waarom was dit nodig? Ik kan er niet in komen."

Rustige plek

Winstbejag lijkt het enige motief. De openbaar aanklager zei dat de verdachte uiterst berekenend te werk is gegaan. "Hij heeft zijn slachtoffers naar een rustige plek gelokt. Heeft zich geen moment bekommerd om de gevolgen, maar is puur voor zijn eigen, geldelijk gewin gegaan. Berovingen als deze kunnen uiterst traumatiserend werken. En zeker in het geval van een slachtoffer dat wordt rondgereden tussen locaties om te pinnen, terwijl zijn belagers een kapmes hebben."

De minderjarige kompaan werd in juli veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur plus jeugddetentie van 63 dagen waarvan 60 dagen voorwaardelijk.