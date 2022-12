Evenementenfonds moet gezondheid, duurzaamheid en inclusiviteit in Utrecht een prikkel geven

Verder ziet de gemeente graag meer evenementen die bijvoorbeeld gezondheid, sport, cultuur en wetenschap met elkaar combineren. Daarbij is volgens de gemeente creativiteit en innovatie nodig.

"Met het nieuwe evenementenfonds stimuleren we evenementen die passen bij het karakter en de ambities van de stad, bijvoorbeeld op het thema gezondheid", zegt wethouder Eva Oosters. "Zo stimuleren we met het nieuwe fonds bewoners en organisatoren om mooie evenementen in de stad mogelijk te maken."