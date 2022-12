Het passagiersschip de Danubia ligt pal voor het appartementencomplex Zuidkant afgemeerd. De komst van het schip was onlangs reden voor de eigenaar van het complex om naar de rechter te stappen. Volgens de bewoner van een appartement op de begane grond deed de eigenaar dat niet namens de huurders.

Hij zegt geen moeite te hebben met de komst van de Danubia, die op ruim 50 meter van zijn woonkamer ligt. "Klagen over uitzicht is een luxe probleem als het om vluchtelingen gaat.''

De bewoners van Zuidkant denken verschillend over het opvangschip voor de deur, zegt de bewoner. "Van het eerste schip hebben mijn vriendin en ik in elk geval geen last.''