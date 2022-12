Politie rijdt met sirene en zwaailicht door rood, automobilist ziet het te laat

Een politieauto die in Utrecht met sirenes en zwaailicht door rood reed, is dinsdagmiddag in botsing gekomen met een personenauto. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Beneluxlaan met Churchilllaan. De politie was met spoed onderweg naar een melding. De bestuurder van de andere auto kon de agenten niet zien aankomen omdat haar zicht werd belemmerd door een bus. De bus kon nog op tijd stoppen, maar de automobilist niet. Niemand raakte gewond, wel zijn beide auto's beschadigd. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na het ongeluk, omdat de botsing met een harde klap gepaard ging. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die bleek niet nodig. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Utrecht wil snel extra laadpalen en geleidelijk af van tankstations voor benzine en diesel

