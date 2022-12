Na vier jaar is de marathon weer terug in Utrecht, inschrijving is geopend

Nadat het in 2019 behoorlijk mis ging, moest Utrecht er vier jaar op wachten. Maar in mei volgend jaar kunnen de echte diehards eindelijk weer een marathon lopen.

Behalve voor de route van 42 kilometer kun je je inschrijven voor de halve en kwart marathon of voor de mini marathon van 1,5 kilometer. Ook is er een nieuw onderdeel: studenten-estafette. In teams van vier lopen deelnemende studenten dan de marathonafstand in estafettevorm.

Stekker eruit getrokken

De 39ste editie van de Utrecht Marathon zou eigenlijk in april dit jaar plaatsvinden. Maar net nadat de overheid verregaande versoepelingen aankondigde, werd de stekker uit het plan getrokken.

De marathon wordt georganiseerd door Golazo Nederland. Directeur Remco Barbier legde aan deze krant uit dat de beslissing niet direct met corona en de versoepelingen te maken had. ,,Hooguit is dat indirect zo. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat collega’s zijn vertrokken, contracten niet zijn verlengd. Er is daardoor veel knowhow verloren gegaan. Er zijn wel nieuwe mensen aangenomen, maar die hebben tijd nodig en niet de ervaring.’’ Daar kwamen de onzekerheden rondom corona nog bij.

Enige reden

Het besluit leidde begin dit jaar tot onrust in de gemeenteraad. Het Utrechtse CDA noemde het besluit van de organisatie een ‘teleurstelling’ en wilde van sportwethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) weten of dat de enige reden was dat de marathon niet doorging. Een week later hield de organisator namelijk wel de Marathon Rotterdam.

Niet vlekkeloos

De laatste keer dat de marathon werd georganiseerd in Utrecht was in 2019. Toen werden de lopers op de kwart marathon de verkeerde kant opgestuurd. ,,Dat ging niet vlekkeloos. Alle reden om te zorgen dat de volgende editie een perfect loopfestijn is’’, zei Barbier daarover.

21 mei 2023 moet de dag zijn waarop dat kan. Het goede doel is ook dit jaar KWF Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen bij inschrijving een donatie doen en een actiepagina aanmaken bij KWF zodat anderen ook kunnen doneren.

Inschrijven kan op utrechtmarathon.nl.