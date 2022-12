Inwoners Lekstroom kunnen extra energietoeslag van 1800 euro eerder krijgen

De inwoners van Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik die daarvoor in aanmerking komen, kunnen sneller over hun energietoeslag over 2022 beschikken.

Dat bedrag is verhoogd naar 1800 euro en inwoners van deze vier gemeenten (samen de WIL, Werk en Inkomen Lekstroom) kunnen de toeslag nu aanvragen en krijgen hem in februari uitbetaald. Mensen die al een toeslag van 1300 euro hebben gekregen, krijgen de verhoging automatisch uitbetaald. WIL heeft de toeslag deels automatisch uitgekeerd, bijvoorbeeld aan mensen met een bijstands- of IOAW uitkering. Wie nog niks heeft aangevraagd kan dat tot en met 31 december 2022 alsnog doen op wil-lekstroom.nl. De voorwaarden staan op de website. Ook andere toeslagen en uitkeringen Naast de energietoeslag zijn er ook andere toeslagen en uitkeringen beschikbaar om te voorkomen dat mensen met een lager inkomen in geldproblemen komen of belangrijke dingen zoals sport en onderwijs niet meer kunnen betalen. Ook voor 2023 komt er een energietoeslag . Die wordt 800 euro en de toeslag kan later aangevraagd worden via de WIL. De voorwaarden voor de toeslag moeten nog worden bepaald. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Utrecht wil snel extra laadpalen en geleidelijk af van tankstations voor benzine en diesel

