Rechtbank: Utrechter S. pleegde overval op snackbar en moet twee jaar de cel in

De overval werd vlak voor middernacht gepleegd. Twee in het zwart geklede figuren rennen dan schreeuwend de snackbar binnen: 'Overval, overval! Doe de kassa open!' Ze zetten hun pistolen tegen het hoofd en de nek van de twee snackbarmedewerkers, graaien in de kassa en gaan er vervolgens vandoor met hun buit: 200 euro.

Bijna een maand later worden twee verdachten aangehouden. Een van hen, een zestienjarige jongen uit Limmen (Noord Holland) bekent en wordt veroordeeld tot 189 dagen jeugddetentie, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. De andere verdachte, de 25-jarige S., ontkent dat hij erbij was.

Tijdens de rechtszitting, op 1 december, zegt hij dat hij 'erin geluisd' wordt door zijn oud-werkgever met wie hij ruzie had gekregen. Bovendien betoogt zijn advocaat dat er geen enkel fysiek bewijs is dat S. tijdens de overval in de snackbar was.