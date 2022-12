Utrechts Landschap koopt natuur bij Vianen om er één aaneengesloten groen gebied van te maken

Utrechts Landschap koopt natuur en erfgoed aan om het te behouden voor de toekomst. Het verbinden van natuurgebieden tot een groter geheel is daarbij het streven. Het nieuw aangekochte perceel ligt aan het fietspad ten noorden van de A2, vlak bij de natuurgebieden Bolgerijen en Autena, die al in bezit zijn van Utrechts Landschap. De aankoop brengt het realiseren van een aaneengesloten natuurgebied in die omgeving weer een stuk dichterbij.