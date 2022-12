Grootste strooiactie van het jaar en overuren bij hulpdiensten: het was een spekgladde nacht

Hulpdiensten en strooiwagenmedewerkers hebben een drukke nacht achter de rug: het was bijzonder glibberig op de wegen. Inmiddels is het weeralarm voor de provincie Utrecht ingetrokken.

De gladheid ontstond door bevroren neerslag op de wegen. In Utrecht en andere delen van het land gold daarom vanaf gisterenavond code oranje. Later veranderde dat in code geel.

Hoewel het KNMI en verkeersorganisaties het afraadden, besloten meerdere mensen tóch de weg op te gaan. Met name op de snelwegen ging dat tientallen keren verkeerd, meldt de Utrechtse politie. Door aanrijdingen raakten mensen gewond en auto's beschadigd.

Bij Rijkswaterstaat zijn sinds gisterenavond ongeveer 500 ongelukken gemeld, terwijl dat er op een normale zondag tien tot vijftien zijn. "Ik heb veel beelden gezien van auto's die in de berm zijn beland", laat een woordvoerder weten.

De gladheid is inmiddels grotendeels verdwenen en vlak voor de ochtendspits werd ook code oranje opgeheven. Wel kan het op lokale wegen, waar niet is gestrooid, nog glibberig zijn. Het KNMI verwacht dat er aankomende week geen weerswaarschuwingen nodig zijn: de temperaturen stijgen overdag tot een graad of acht en ook van nachtvorst is dan geen sprake meer.

De strooiwagens van Rijkswaterstaat draaiden overuren: de afgelopen twaalf uur werd er in heel het land meer dan twaalf miljoen kilo zout gestrooid. Bij de zoutopslag langs de A27 bij Houten was het dan ook een komen en gaan van vrachtwagens. Door de ijzel werd de hele nacht gestrooid en volgens Rijkswaterstaat was het de grootste strooiactie van 2022.