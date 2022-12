Herdenkingstocht voor slachtoffers voedselindustrie in Utrecht

Woordvoerder Alex Romijn: "Elk jaar sterven er alleen al in Nederland bijna 650 miljoen dieren in de slachthuizen. In de statistieken worden deze levende wezens gedegradeerd tot nummers, maar voor ons zijn het individuen. Met de herdenkingstocht willen we stilstaan bij deze individuen." De organisatie vestigt extra aandacht op de slachtoffers van de vogelgriep. Zij wil dat de massastallen waarin kippen leven, stoppen.