Omstanders verklaren aan deze site dat de geredde man in Breukelen geen schaatser was, zoals de VRU meldde. Hij woonde tijdelijk op één van de eilanden. En was daar ingevroren. HIj ging te voet over het ijs naar de Scheendijk om boodschappen te doen toen het mis ging. Omstanders troffen hem aan en hebben 112 gebeld waarna de reddingsoperatie op touw werd gezet.